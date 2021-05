La directora de la organización Miss Perú, Jessica Newton, anunció la destitución de la actual reina Maricielo Gamarra, representante nacional en el Miss Grand International, tras revelarse imágenes de la modelo asistiendo a una reunión social en pleno estado de emergencia por la pandemia del COVID-19.

A través de sus redes sociales, Jessica Newton criticó la actitud de la reina de belleza y le pidió que devuelva la corona tras haber quebrantado las normas del Miss Perú y haber puesto en riesgo la salud de su equipo.

“Si una mujer de 25 años no sabe qué está bien o qué está mal y no ha escuchado que las normas de la organización y del país es que las reuniones sociales están prohibidas, esa mujer no merece ser un ejemplo nacional así que con mucha pena ella entregará su corona en los próximos días”, manifestó Newton en su video de Instagram.

Jessica Newton se pronuncia tras falta de Maricielo Gamarra.

Asimismo, la directora de la organización Miss Perú también pidió a Maricielo Gamarra que se haga la prueba de descarte de COVID-19 para la tranquilidad de los colaboradores, ya que estuvo reunida con el equipo de la organización.

SE DISCULPÓ

Tras hacerse público el video de Maricielo Gamarra asistiendo a una reunión social, la modelo utilizó sus redes sociales para explicar que ella estuvo solo cinco minutos en la reunión.

“En esta ocasión quiero pedir las disculpas del caso, a todos mis seguidores, a Jessica y a la Organización si se han visto ofendidos por una supuesta falta de sensibilidad por todo lo que está pasando pero no es así. Yo me considero gracias a Dios con un corazón bien bueno y me apena y lamento todo lo que está sucediendo en el país”, manifestó.

Asimismo, la modelo también aclaró que se reunió con el equipo del Miss Perú antes de ir al bar donde fue captada y se realizó una prueba COVID, la cual salió negativo. Finalmente, Maricielo Gamarra se disculpó por las imágenes.

“Pedirles disculpas si los he ofendido. Intenté dar lo mejor de mí en este concurso y ha sido de las mejores experiencias pero también acepto que me equivoqué, que cometo errores y que voy a mejorar”, acotó al finalizar.

La modelo Maricielo Gamarra se disculpó con el Miss Perú y Jessica Newton

