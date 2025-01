En una entrevista para el programa ‘Vida y Milagros’ de la periodista Milagros Leiva; Jessica Newton decidió pronunciarse sobre la razón por la cual terminó su relación amical con Magaly Medina.

Leiva le preguntó a Newton sobre la supuesta ‘pelea’ con Medina y ella afirmó: “ Honestamente que no fue pelea, la gente sigue pensando eso, pero no fue pelea ”.

La directora del Miss Perú señaló que su enemistad con la ‘Urraca’ se debió a una tercera persona.

“ Yo le dije que no quería tener cerca a Luciana Olivares, y ella fue y le comentó a Luciana lo que había dicho. (¿Por qué no la querías tener cerca?) Porque no me parece una persona que guarde los respetos que deba guardar ”, expresó.

Newton dijo que la conductora de TV le reveló a Luciana Olivares lo que le comentó: “ (¿Y en dónde no la debías tener cerca?) en dónde que cuando hacía una reunión, Magaly en su casa ”.

“ Lo contó, me llamó, fue muy desagradable, la verdad que esa llamada fue muy desagradable, pero fui muy honesta, entonces creo que ese momento se pudo haber evitado ”, agregó.