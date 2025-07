Jhazmín Gutarra volvió a pronunciarse sobre su relación con Dilbert Aguilar, tras el tenso momento que vivieron en el programa “Esta Noche”, donde se evidenciaron diversos temas de infidelidad.

En un diálogo con “América Hoy”, la esposa del cantante dejó entrever que existirían problemas en su matrimonio, pese a que Dilbert aseguró todo lo contrario.

Al ser consultado sobre si aún trabaja con Aguilar, respondió: “Por el momento no, de repente, no sé en cuánto tiempo esté retomando, porque es un proceso, no es fácil”, manifestó.

“ Muchas personas pueden verme y no se miden. Tengo tantos comentarios en redes que a mí me afecta, pero no me queda de otra y tengo que seguir ”, agregó.

Aunque afirmó mantener una relación cordial con Dilbert Aguilar por el bienestar de su hija, sus declaraciones posteriores dejaron entrever la posibilidad de una separación definitiva.

“ Me encuentro tranquila, tratando de cada día seguir avanzando en mis proyectos personales también. Los temas con Dilbert está todo tranquilo por el bien de mi hija ”, sostuvo.

Además, Gutarra evitó responder si aún convive con el artista pero sí aseguró que a pesar de que son socios, no trabajan juntos en la actualidad.

“ Nosotros ese tema no lo vamos a tocar. Si bien es cierto en la empresa seguimos siendo socios, y vamos a ver la forma de trabajar ”, indicó.

Dos socios enfrentan un cambio en su relación que no afecta su colaboración empresarial. Aunque dejarán de vivir juntos, seguirán trabajando juntos de manera cordial.