Para Johanna San Miguel, este 2021 es sin duda alguna un año para retomar proyectos. No solo regresó a la conducción de “Esto es guerra”, sino que también acaba de reponer su exitoso unipersonal “Se busca marido cama adentro”, pero advierte que es un humor exclusivo para mayores de edad.

Con esa excusa, conversamos con ella de dos tópicos en la vida de todos los adultos: el amor y el humor. “Me encanta el humor, creo que es sanador, es liberador, una herramienta y un recurso hermoso para todo, incluso para los momentos más trágicos”, reflexiona Johanna.

Como son estos momentos que nos toca vivir por la pandemia... Al final hay que meterle un poquito de humor a la vida.

¿Cuáles son esos momentos difíciles que te han tocado vivir en esta coyuntura?

En realidad yo me siento una afortunada, hasta hoy mi familia está bien, tengo trabajo, estoy con la gente que quiero. Hace unos días, un amigo cercano buscaba una cama UCI para su papá y no encontraban, es la primera vez que he sentido tan cerca este virus.

¿Qué te entristece de esta situación?

Siendo uno de los países que empezó con una cuarentena súper rígida y, a pesar que la gente intentó cumplirla, somos uno de los países con mayor mortalidad.

Entrando al tema del amor, ¿por qué dijiste que enamorarte de nuevo te da flojera?

Pero hace unos días cambié de opinión y estaba pensando que ya no. Un día dije: ‘ya no, demasiado tiempo sola, Johanna, vamos a hacerle, vamos a permitirnos enamorarnos.

¿Esa decisión obedece tal vez a una presión mediática?

No, simplemente que -en verdad- como que se necesita de alguien, con quien sobrellevar algunas cosas, creo que es más que nada es por eso.

La idea es que el corazón esté un poquito entusiasmado...

¡Exacto! Entusiasmado, emocionado, lo que pasa es que estar enamorada o ilusionada te puede dar alegría, y eso es bonito.

La alegría en el corazón puede ayudar a sobrellevar los momentos más duros...

Claro. Es como el soplo de “La Rosa de Guadalupe”.

Aunque la coyuntura complica mucho tus planes...

De todas maneras, pero tampoco es una cosa que quiero para ayer, que sea cuando se dé, uno no debe forzar las cosas, si llega pues bien, y eso a veces llega en los momentos más extraños.

¿Pero algunos ya están “tirando maicito”?

Siempre hay, pues, siempre hay eso.

¿Y con posibilidades reales?

No, tajantemente no.

Un poquito radical esa respuesta y no concuerda mucho con lo que dijiste hace un momento.

Es que, pucha, tengo un carácter difícil, también me encanta mi trabajo entonces tiene que ser una persona que sea súper independiente y que también me deje hacer mis cosas, que no me diga qué es lo que tengo que hacer o lo que no. Alguien así no quiero, están advertidos.

Johanna San Miguel Dammert

53 años. Actriz y presentadora de televisión. Aunque debutó en la telenovela “Carmín”, alcanzó la fama con el personaje de Queca en “Pataclaun”. Desde 2006 ha conducido varios programas en señal abierta.

