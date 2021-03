La conductora Johanna San Miguel realizó junto a su hijo Paulo una transmisión en su cuenta de Instagram, donde le hicieron varias preguntas sobre el reality juvenil ‘Esto es Guerra’.

Justamente, una de las preguntas que le hicieron fue sobre Rosángela Espinoza y Pancho Rodríguez, pero el joven adolescente no dudó en mostrar su desconcierto.

“¡Quién será!”, expresó el hijo de Johanna San Miguel dejando en claro que no conoce a los integrantes del popular reality juvenil.

Incluso, uno de los usuarios le preguntó a Paulo si planea convertirse en ‘guerrero’ del programa, pero el joven dio una contundente respuesta.

“No, no soy guerrero, a mí me gusta la medicina, voy a estudiar medicina, no voy a entrar a ‘Esto es guerra’, lo siento mucho”, contestó el hijo de Johanna San Miguel.

