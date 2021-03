Alejandra Baigorria no pudo evitar quebrarse en pleno programa de ‘Esto es Guerra’ al escuchar que podría ser eliminada del reality juvenil.

Todo comenzó porque la popular ‘Rubia de Gamarra’ se equivocó en una de las pruebas y el ‘Tribunal’ se mostró muy fastidiado por su actitud.

“Señorita Alejandra, yo no voy a hacer lo que a usted le provoque. Solo le voy a decir que ahorita son 100 puntos y la próxima usted está eliminada y no suspendida, sino eliminada”, manifestó.

Alejandra Baigorria llora por posible salida de 'Esto es Guerra'

“Entonces usted no está reconociendo cuando yo tengo que hacer dos veces cada juego porque hay chicas lesionadas. Me pongo en el pecho el equipo, pero claro Alejandra se equivoca en una y qué pena”, respondió Alejandra Baigorria con la voz entrecortada.

Incluso, la empresaria señaló que si llegan a sacarla sería algo muy injusto, pues actualmente juega más de lo normal debido a que hay muchas chicas lesionadas.

“No importa que me eliminen si no valoran, la gente valora que a mí me duele los pies, me duele la rodilla, doble vez compito en todo porque aquí no hay suficientes chicas para hacerlo y porque estoy cansada en un momento, chau Alejandra, qué bonito, no es así. A mí también me duele todo el cuerpo, pero no me quejo, qué cosa es esto, no es justo tampoco”, expresó Alejandra Baigorria entre lágrimas.

