Dalian Duran, madre de los hijos de John Kelvin, usó su cuenta de Facebook para expresar su indignación contra el cantante de cumbia al insultarlo con calificativos y amenazarlo con contar la verdad sobre su relación.

“ Sales como una rata escondido como siempre , solo Dios sabe y ahora dirán que soy la mala, si supieran, animal. A toda la prensa de Magaly tv que se comuniquen conmigo”, escribió en la mencionada red social.

“Abusivo John Kelvin Sarmiento LLanto, repórtate antes que yo pierda el poco respeto que te tengo por los bebés @johnkelvinoficial”, añadió.

En otra publicación, Duran suplicó al presidente de la República, Francisco Sagasti, para que sus hijos viajen a Cuba para que estén al lado de su madre.

“Estoy en Perú hace muchos años, lo único que pido es me ayude para que mi madre, quien se encuentra en Cuba, pueda estar al lado de sus nietos y de mí, ya que me encuentro desamparada . Los detalles se los podré dar personalmente de ser necesario, pensé que podría ser más fuerte ante ciertas situaciones, pero todo se me ha juntado”, indicó.

