John Kelvin protagonizó una acalorada discusión con la madre de sus hijos y esposa Dalia Durán en el programa “Magaly TV: La Firme”. El cantante visitó el set de “Mujeres al Mando” y aprovechó la oportunidad para ofrecer unas disculpas públicas a su expareja.

“Quiero pedir una disculpa a Dalia, y a todas las mujeres que se han sentido ofendidas por mis palabras”, comentó al inicio el cantante de cumbia.

“Aquí no está, John Kelvin, aquí está, Jonathan Sarmiento, qué es padre de cuatro hermosos niños, padre de familia en la cual llevó una relación de 13 años, relación que ha tenido muchas idas y vueltas”, agregó.

Kelvin resaltó que es un ser humano que se equivoca y reconoció que la situación que vive no es fácil, más aún cuando están sus cuatro hijos de por medio.

“Ante todo quiero pedirle disculpas a ella, como la madre de mis hijos. Si se sintió ofendida con mis palabras, yo también soy un ser humano como todos, también siento, también lloró, también sufro, sufro de desapego para mí. No es fácil esta situación y más aún cuando tenemos cuatro hermosos hijos”, enfatizó.

Para sorpresa de John, su aún esposa se enlazó a través del teléfono con el matutino y dijo que no cree en las palabras del cantante. “No le creo, me ha hecho mucho daño, pero si me gustaría conciliar por los niños”, añadió.

En medio de las lágrimas, el cantante dijo estar cansado de tanta ‘peliculina’: “Quiero que pase esto, que no salgas en un programa de televisión, por el amor a sus hijos”.

