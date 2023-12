Jonathan Maicelo se presentó en el programa de Lady Guillén, Dilo Fuerte, para defenderse de las acusaciones de su expareja, Samantha Batallanos, quien lo señaló de haberla maltratado física y psicológicamente hasta en cuatro oportunidades.

Como se recuerda, la exreina de belleza denunció al boxeador de haberla agredido física y verbalmente, revelando que el deportista la golpeó al interior de un taxi.

En su entrevista con Lady Guillén, Maicelo negó tajantemente las acusaciones de su exnovia y afirmó haber sido agredido por ella. También contó que la modelo le revisaba el celular y era muy celosa.

“Revisaba mi celular cuando dormía, cuando me levantaba. Cuando me iba a hacer mis necesidades, no quería que vaya con mi teléfono”, dijo el luchador.

Además, hizo público un audio donde se escucha a Samantha reclamarle por ocultar su foto de perfil en WhatsApp, donde salían juntos.

“A mí me importa que las personas que te quieran hablar o que conoces y les das tu WhatsApp vean que mi foto está contigo, estoy contigo ahí en tu foto. O sea, no quiero que pongas eso, escondas la foto del WhatsApp, quiero que estés totalmente público, porque fácil puedes no guardar a las personas y nadie va a ver tu foto que estás conmigo, entonces no quiero pensar que tú a propósito estás haciendo esta estrategia para ocultar la foto”, se oye.

Maicelo asegura que Samantha Batallanos se maquilló los golpes

Jonathan Maicelo también señaló que Batallanos utilizaba maquillaje para simular las marcas de golpes en una fotografía que la modelo usó como evidencia.

“Eso es maquillaje (señalando la fotografía), tú sabes bien lo que es maquillaje. Ahí solo tiene un pequeño raspón que pudo haberse hecho al momento del forcejeo, lo demás es maquillaje”, señaló el acusado por agresión.

