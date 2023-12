Martin Garrix regresa a Lima para ofrecer un inolvidable concierto. El ícono de la música electrónica presentará sus grandes éxitos el 01 de marzo de 2024 en la Costa 21 de la Costa Verde, el mismo lugar que acogió a Tiesto, otro importante DJ.

Las entradas para el concierto del DJ neerlandés estarán disponibles desde este miércoles 20 de diciembre a través de la plataforma Teleticket. Esto permitirá a los fanáticos de Martin Garrix asegurar su lugar en un evento que promete ser un auténtico espectáculo.

¿A qué hora empieza el concierto de Martin Garrix en Lima?

Según la web de Teleticket, el concierto está programado para el viernes 1 de marzo del 2024 e iniciará a las 6:00 p. m. Además, el show tendría una duración aproximada de ocho horas de pura música.

El músico originario de los Países Bajos interpretará temas como “In The Name Of Love”, “Scared To Be Lonely”, “Don’t Look Down”, “Animals”, “Summer Days” y otras canciones que quedaron en la memoria de los seguidores de la música electrónica.

¿Cuánto cuestan las entradas para el concierto de Martin Garrix?

La explanada contará con tres zonas: Vaston Experience, Ultra VIP y General. Los precios oscilan entre los S/134.50 hasta S/504. Cabe resaltar que la venta de entradas se dividirá en tres etapas, siendo Early bird, del 20 al 22 de diciembre, los días en los que los precios serán notablemente más baratos.

Además de sus colaboraciones con artistas de renombre como Ed Sheeran, Dua Lipa, Tiesto, Usher, U2, entre otros, Martin Garrix ha dejado su huella en otros ámbitos, destacando su impactante actuación en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno en 2018, en Corea del Sur, convirtiéndose en el segundo DJ en la historia en participar en un evento de alcance mundial, después de Tiesto en Atenas 2004.

TE PUEDE INTERESAR