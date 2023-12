Luciana Fuster feliz por volver a casa. Tras ganar el título de Miss Grand International 2023 y haber permanecido más de dos meses en Tailandia para cumplir con sus compromisos profesionales, la modelo peruana regresa a Lima para reencontrarse con Patricio Parodi.

La influencer armó sus maletas y se despidió emotivamente de sus compañeras y amigas del Top 10 del Miss Grand. Expresó todo su cariño hacia las chicas con las que ha protagonizado eventos, pasarelas y divertidos en vivos en sus redes sociales.

“I love you to the moon and back sisters (Las quiero hasta la Luna y de regreso, hermanas)”, “Best Top 10 ever (El mejor top 10 de todos los tiempos)”, fueron algunos de los mensajes que escribió en sus historias de Instagram, compartiendo un tierno video despidiéndose de las reinas de belleza.

Tailandeses le dicen adiós de Luciana Fuster

Un numeroso grupo de seguidores tailandeses fue hasta el aeropuerto del país asiático para despedir a la modelo peruana. Como se sabe, la ex chica reality cautivó a todo el público tailandés que la acompañó a lo largo de las ocho semanas en las que Luciana cumplió con sus actividades como Miss Grand International 2023.

Luciana Fuster se muestra feliz por volver a Perú tras su estadía en Tailandia. (Foto: Captura de IG)

“Nos vemos pronto, reina. Que tengas buen viaje (...) Nos vemos el próximo año, te vamos a extrañar mucho”, se lee en uno de los mensajes de sus seguidores que compartió Fuster.

“Les cuento que ahora sí, oficialmente, estoy a punto de abordar. Estoy yendo a la sala de embarque en el aeropuerto con todas mis cosas porque ya me voy para casa finalmente. Perú, nos vemos este lunes 18 a las 7 de la noche. Estoy demasiado emocionada”, anunció Luciana muy emocionada por regresar a su país natal.

Cabe señalar que la reina de belleza pasará las fiestas de fin de año en Perú, pero luego retornará a Asia, donde vivirá dos años.

