Pilar Espinoza, la mujer que fue agredida por Jonathan Maicelo, se pronunció para ejercer su derecho a la defensa y dejar en claro que no es una delincuente luego de que el boxeador haya dicho que pensaba que ella tenía un cuchillo o una pistola.

“Seguí, bajé la cortina y me expresé así, de ‘batedía’. Apenas dije eso, sentí un puñete, solté y me agarraba la nariz porque me lagrimeaba la vista, porque me dolía. Apenas me agarro la nariz, siento que algo que me golpea la pierna”, dijo en diálogo con ‘Magaly TV: La Firme’.

La víctima de 36 años, quien trabaja como asistente administrativa, mostró la lesión que le provocó la agresión del también empresario, de quien desconoce cómo es su temperamento y su problema de dicción.

“No lo sigo a Jonathan Maicelo, por eso ignoro a muchas cosas sobre el personaje este, sobre su temperamento, problema de dicción. En ningún momento te he querido ofender o faltar el respeto, de repente tú lo has percibido así, discúlpame, pero creo que tampoco la reacción que has tenido hacia mí persona, no es la correcta”, expresó en el programa conducido por Magaly Medina.

Como se recuerda, Maicelo dijo que la mujer lo agredió verbalmente y que, por el toldo, pensó que tenía un arma punzocortante o de fuego.

“No sabía si la señora tenía un cuchillo o pistola, en el toldo que habían puesto, solo se vio su mano misteriosa. Tumbé su mano. Fue mi reacción. Ella empezó la agresión verbal, me estuvo horas de horas ofendiendo. Ahora serán feministas cuando les conviene, seguro, pero ella me insultó y fue malcriada conmigo”, manifestó Maicelo en una entrevista con El Bocón.

Ante esto, Pilar Espinoza aclaró que ella no comete actos delictivos y reconoció que le dijo un calificativo luego de ser agredida.

“Ustedes me ven a mí ahorita, no soy delincuente. Le dije maricón porque solo una persona que después de agredir, no enfrente. Me dieron a entender que merezco esto, por decirle ‘batedía’. No quiero escándalo, lo único que quiero es que me pida disculpas”, finalizó.

