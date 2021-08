Jonathan Maicelo protagonizó un bochornoso incidente el pasado fin de semana luego de tirar al suelo y patear el celular a una mujer que pretendía alentarlo antes de su pelea de exhibición gritándole : “¡Vamos, batedía!”.

Es por ello que los usuarios de redes sociales no han dudado en recordarle lo ocurrido y criticar su reacción durante una transmisión en vivo que el boxeador realizó a través de su cuenta de Facebook en la que indicó que preparaba para volver a pelear.

En las imágenes, Maicelo muestra su entrenamiento e inicialmente se le puede ver golpeando un saco de boxeo y, posteriormente, aparece ejercitándose y practicando sus mejores movimientos con su entrenador.

Pero lo que llama la atención del clip, que dura aproximadamente 20 minutos, son los comentarios que le dejan los cibernautas: algunos le piden que se disculpe con la víctima de su agresión, otros que deje el boxeo, y algunos más, le dieron muestras de apoyo.

Recordemos que la noche del útlimo martes, Pilar Espinoza, la agredida, ofreció unas declaraciones al programa “Magaly TV: La Firme” en las que señaló que no denunciaría a Maicelo y espera que se disculpe con ella.

“Discúlpame, pero la reacción que has tenido hacia mí no es la correcta... No quiero escándalos, solo quiero que me pidas disculpas”, dijo ante las cámaras del espacio que conduce Magaly Medina.

