Dos hombres fueron detenidos como presuntos responsables del asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista y fundador de la banda mexicana Camilo Séptimo, así como de otras tres personas de su entorno familiar y doméstico, informó este miércoles la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

El crimen se produjo en un departamento del fraccionamiento Grand Viure, ubicado en la zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza. Entre las víctimas se encontraba Meléndez, de 38 años; su esposa Ana Paola, de 35 años y con un embarazo en curso; la hija de ambos, de tres años; y una trabajadora del hogar, de 21 años.

Un menor de edad, hijo de Jonathan Meléndez y Ana Paola, fue hallado con vida dentro del inmueble y posteriormente quedó bajo la protección de las autoridades.

El operativo que permitió las detenciones fue coordinado entre la FGJEM, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades de seguridad de la Ciudad de México.

Las investigaciones permitieron la captura de Diego Sebastián “N”, señalado por las autoridades como socio comercial de Jonathan Meléndez y uno de los presuntos implicados en el crimen.

Según las investigaciones de la Fiscalía del Estado de México, el detenido habría utilizado la relación de confianza que mantenía con el músico y su familia para ingresar al departamento sin despertar sospechas.

Asimismo, las autoridades detuvieron a Gerardo “N”, señalado como presunto cómplice. Su grado de participación en los hechos será establecido durante el desarrollo de las investigaciones.

De acuerdo con información, difundida por Milenio, Meléndez habría pactado un encuentro con Diego Sebastián “N” en su domicilio. El medio también publicó imágenes en las que presuntamente se observa al detenido ingresando al fraccionamiento y, posteriormente, tomando el ascensor para dirigirse al departamento del músico.

Según ese reporte, el hombre habría ingresado al inmueble alrededor de las 5:24 p.m. del martes 1 de septiembre. Estos registros serán considerados en las investigaciones de la Fiscalía, que también analiza las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del exclusivo fraccionamiento.

El hallazgo de las víctimas ocurrió la noche del martes 1 de septiembre, luego de que se alertara sobre gritos y disparos provenientes del departamento situado en la Zona Esmeralda.

Al ingresar al departamento, las autoridades encontraron los cuerpos sin vida de Jonathan Meléndez, su esposa, su hija de tres años y una joven de 21 años que trabajaba en el domicilio. En el lugar también fue hallada muerta la mascota de la familia.

Un menor de edad fue hallado con vida dentro de una de las habitaciones del inmueble. Según información difundida por Milenio, el niño habría conseguido ponerse a salvo al esconderse en el dormitorio.

En una operación conjunta de @FiscaliaEdomex ,@SSPCMexico y @SSC_CDMX, fueron detenidos dos hombres señalados como probables responsables del homicidio de cuatro personas. Entre las víctimas se encuentran una mujer embarazada y una menor de edad. Los hechos ocurrieron ayer en… pic.twitter.com/GvL0aSC46a — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 2, 2026

Una de las principales hipótesis que manejan las autoridades es que el crimen estaría relacionado con un posible robo, de acuerdo con información oficial citada por AFP y las primeras diligencias realizadas por las autoridades mexicanas.

La relación comercial entre Jonathan Meléndez y Diego Sebastián “N” también es materia de investigación. Según Milenio, ambos tenían un negocio vinculado al alquiler de propiedades mediante plataformas digitales y habrían mantenido algunas diferencias con anterioridad.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la captura de ambos sospechosos y resaltó el trabajo coordinado entre las autoridades federales y estatales.

“Los dos probables responsables ya están detenidos y serán puestos a disposición de la justicia”, indicó Harfuch.