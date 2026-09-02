El cine de terror perdió a una de las figuras detrás de una de sus franquicias más famosas. Victor Miller, guionista de la película original de Viernes 13 (Friday the 13th), murió a los 86 años.

Miller fue el encargado de escribir la historia de la cinta estrenada en 1980, que con el paso de los años se convirtió en el punto de partida de una de las sagas más reconocidas del género de terror.

La película, dirigida por Sean S. Cunningham, presentó al público el misterioso Camp Crystal Lake y la historia de Pamela Voorhees, una mujer que buscaba vengarse tras la muerte de su hijo Jason.

Aunque Jason Voorhees se convertiría posteriormente en el rostro más conocido de la franquicia, su participación como el icónico asesino enmascarado se desarrolló principalmente en las siguientes entregas de la saga.

El éxito de Viernes 13 dio origen a numerosas películas y convirtió la historia en un referente de la cultura popular y del cine slasher. La imagen de Jason con su característica máscara de hockey terminaría por consolidarse como una de las más reconocibles del terror cinematográfico.

Además de su trabajo en el cine, Victor Miller desarrolló una extensa carrera como guionista de televisión y participó en diversas producciones estadounidenses.

Su fallecimiento marca la partida de uno de los creadores vinculados al nacimiento de una historia que, más de cuatro décadas después de su estreno, continúa siendo recordada por varias generaciones de seguidores del cine de terror.