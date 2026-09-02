Mónica Cabrejos lamentó que, hasta el momento, no se haya hecho justicia en el caso de la cantante Naldy Saldaña, quien denunció por acoso y presuntos tocamientos indebidos al exdirector musical de La Bella Luz, César Sánchez.

“ Siempre quien denuncia es el lado más vulnerable. Miren lo que pasó con Naldy, con pruebas, videos probatorios y todo, pero la gente no le cree. La razón es porque vivimos en una sociedad machista, donde siempre culpabilizamos a la víctima y a la mujer ”, sostuvo Cabrejos.

“Mientras que sigamos siendo una sociedad machista, siempre vamos a creer que la mujer miente y eso es lamentable porque el silencio hace que sigan habiendo más acosadores”, agregó.

Asimismo, Cabrejos recordó que ha atravesado más de un episodio de acoso y recomendó a las mujeres denunciar este tipo de situaciones. “Que no se callen y que no se dejen, porque al final del día o del año siempre vas a tener una oportunidad para salir adelante. Siempre el talento va a pesar sobre el abusivo, prepotente o mañoso”, expresó.

Naldy Saldaña rechaza invitación de Óscar Junior para regresar a La Bella Luz: “No me sentí respaldada”

Naldy Saldaña habló en ‘El Reventonazo de la Chola’ sobre la invitación de Óscar Junior para regresar a La Bella Luz, luego de que asumiera la dirección de la agrupación tras el retiro del exdirector musical César Sánchez Chavesta.

Pese a la invitación pública de ‘Senderito’, quien durante una conferencia de prensa le ofreció nuevamente las puertas de la orquesta, la cantante descartó regresar a La Bella Luz, luego de denunciar tocamientos indebidos por parte del exdirector musical.

“Yo como siempre menciono, voy a estar agradecida. En La Bella Luz yo aprendí, crecí, gané mucha experiencia artísticamente, pero no tomaría sus palabras porque no me sentí respaldada con lo que estaba pasando o quizá lo dijeron a su manera, pero no fue lo correcto”, manifestó Naldy.

La intérprete señaló que esperaba que Óscar Custodio, padre de ‘Senderito’ y dueño de La Bella Luz, hubiera tomado medidas firmes en su momento al conocer el comportamiento de su primo César Sánchez Chavesta.

“A mí muchas veces me vieron llorando y les dije que no estaba bien. La última vez que hablé con ellos fue la vez en que envié a Don Óscar mi documento de renuncia. Me dijo que estaban pasando por un mal momento porque dos personas se habían retirado, pero ellos se fueron buscando su tranquilidad”, sostuvo la artista.

Por otro lado, Naldy Saldaña expresó su decepción hacia sus excompañeras, ya que, en lugar de respaldarla públicamente, señalaron desconocer lo ocurrido con el exdirector musical.

“En todo este tiempo algunas me escribieron, al principio dándome su respaldo, pero sí me dio mucha tristeza que en su momento dijeron que no sabían, cuando algunas sí sabían”, indicó.

Durante una entrevista con la Chola Chabuca, Naldy habló sobre su estado emocional luego de denunciar a César Sánchez.

“Extraño los escenarios porque esto para mí ha sido muy difícil (…) Sentirse vulnerada es horrible y sentir que lo dices sin prueba es solo un llamado de atención”, refirió.

Finalmente, la cantante aseguró que el episodio que involucró al exdirector musical no habría sido un hecho aislado.

“Esta no era la primera vez que pasaba, pero a veces tenía tanto miedo que decía: ‘Necesito pruebas’. Antes no había pasado de esa magnitud, pero sí (había pasado)”, expresó.