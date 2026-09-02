Samahara Lobatón sorprendió al hablar sobre Youna luego de su regreso al Perú y reflexionar sobre el vínculo que ambos mantienen. La influencer estuvo como invitada en ‘Magaly TV La Firme’, tras el inesperado final de ‘La Prisión de Destino 2’, reality en el que coincidió con el padre de su hija en Miami y protagonizó varios enfrentamientos con él.

Durante la entrevista, Samahara se refirió al padre de su primera hija y reconoció que aún guarda cierto resentimiento hacia él. Asimismo, admitió que se equivocó al intentar retomar su relación en un momento en el que ambos se encontraban vulnerables. La influencer también reflexionó sobre lo que habría sucedido si finalmente hubieran llegado a casarse.

“ Él tiene mucho resentimiento, pero yo no hacia él... Sigue siendo un niño, no ha madurado, no ha cambiado, me confundí, ¿te imaginas si me hubiera casado? ”, expresó. La influencer explicó que ambos atravesaron un periodo complicado, marcado por el diagnóstico de cáncer que recibió Youna y la etapa que ella vivía tras las agresiones que sufrió con Bryan.

“ En verdad fue un momento vulnerable para ambos, a él recién le detectaban cáncer y yo salía de las agresiones que había vivido con Bryan, entonces creo que en esos meses ambos fuimos soporte ”, agregó.

Según contó, con el tiempo Youna fue recuperando la seguridad que había perdido durante su enfermedad y, desde su punto de vista, volvió a comportarse como antes.

“ Claramente al pasar el tiempo él volvió a florecer, ya se siente seguro con su enfermedad y volvió a florecer su verdadero yo y está bien, es válido, no voy a dejar de quererlo nunca, es el papá de mi hija ”, sostuvo.

La influencer también habló sobre cómo espera que sea el vínculo que mantiene con Youna y Bryan. “ Lo que yo sí espero es llevarme bien con ambos (Youna y Bryan) ”, aseguró Samahara, dejando en claro que busca mantener una relación cordial con los padres de sus hijos.

Ante las preguntas sobre su relación con Youna, Samahara fue contundente al descartar cualquier posibilidad de reconciliación. “Yo no jugué con nadie, yo le dejé bien claro que yo no iba a volver con él”, enfatizó la influencer, quien aseguró haber dejado clara desde un inicio su posición respecto a retomar una relación sentimental.

En ese sentido, Samahara reconoció que, pese a los conflictos que ha tenido con Youna, todavía busca mantener una relación cordial con el padre de su primera hija. “Yo sigo queriendo llevarme bien con él (Youna), ¿tú crees que me gusta?”, señaló.