Jazmín Pinedo reaccionó con evidente incomodidad al presentar en ‘Más Espectáculos’ la noticia sobre la polémica transmisión en vivo que realizó Sheyla Rojas junto a su hijo, Antoñito. Durante la emisión, varios internautas hicieron preguntas sobre Luis Advíncula delante del menor, quien incluso leyó algunos de los comentarios relacionados con su madre y se mostró confundido. Tras conocer lo ocurrido, ‘La Chinita’ expresó una firme postura sobre la exposición del pequeño en redes sociales.

Cabe recordar que el propio menor fue quien leyó los comentarios durante la transmisión y quedó confundido ante uno de ellos, en el que un usuario le preguntaba si el futbolista era su padre.

“ ¿Es hijo de Advíncula? ¿Quién es Advíncula? Suena a nombre de futbolista. Si Advíncula es feo, totalmente que no ”, expresó el menor con una sonrisa.

Tras lo ocurrido, Sheyla reaccionó entre risas y cuestionó a sus seguidores por los comentarios que le hicieron, mientras le pidió a su hijo que olvidara lo sucedido. Sin embargo, la situación no pasó desapercibida para Jazmín, quien cuestionó la exposición mediática a la que fue sometido el menor.

“ No tendría nada de malo poder hacer un live con tu hijo, hija y que se desarrolle de forma natural para un niño. Pero por otro lado sabemos que las redes sociales no es un mundo para niños, ni siquiera para adolescentes, yo soy muy pro de decir siempre que hay que tener cuidado con las redes sociales, Youtube, la tecnología viene tan rápido para los más pequeños que hay que tener mucho cuidado y dosificar. Seguramente Sheyla se le ha clavado a la piel, hay cosas que como personajes públicos no debemos hacer (…) Tenemos que ser conscientes que hay gente muy inteligente y hay gente que de verdad deja mucho que desear ”, expresó la conductora.

“ Entiendo que la molestes a ella de lo que hizo, qué no hizo, pero si está su hijo de por medio que es un niño, creo que podrías aguantarte un poquito de esas ganas desesperadas dentro de ti de atacar a una persona delante de su hijo diciéndole algo que no tendría por qué saber o si lo supiera sería por conversación con su madre en privado. Hay gente que no tiene ni sentido común, ni criterio para hacer este tipo de comentarios cuando delante está un niño ”, añadió.

Asimismo, Pinedo cuestionó a Rojas por exponer a su hijo en este tipo de contenido y aseguró que ella no habría tomado una decisión similar con su pequeña. Según explicó, conoce cómo funcionan las redes sociales y sabe que los comentarios de algunos usuarios pueden llegar a ser desagradables.

“ Ella tiene que tener mucho cuidado. Particularmente, yo no me animaría a hacer un live con mi hija, ¿porque esté mal? No, es lo más normal del mundo. Porque va a haber gente que son verdad, que son mentira, innecesarias y que mi hija por la edad que tiene no está en la capacidad de conversar conmigo porque mañana, pasado leerá algo, nos sentaremos y conversaremos. Es una niña y hay que cuidar a los niños ”, concluyó.