Angie Jibaja decidió pronunciarse luego de que circularan imágenes suyas en una zona roja de La Victoria, donde algunos usuarios interpretaron que podría haber recaído en el consumo de sustancias. La modelo y actriz rechazó esas versiones a través de sus redes sociales y aseguró que no ha vuelto a consumir.

Jibaja rechazó que las imágenes difundidas representen su situación actual y cuestionó que estos registros vuelvan a poner el foco en episodios de su pasado. “ Siempre sacan cosas que no son ciertas, siempre buscan hacer leña del árbol caído ”, manifestó en sus redes sociales.

La modelo también afirmó que se encuentra recuperada y que su principal objetivo es cuidar de su bienestar para permanecer junto a sus hijos. “ Soy una persona recuperada y siempre quiero estar bien para poder estar con mis hijos como lo vengo haciendo. Ellos son lo más importante ”, afirmó.

Posteriormente, Jibaja pidió a sus seguidores tomar con cautela los videos que circulan en redes sociales y no asumir que estos reflejan su realidad actual. La modelo reiteró que continuará enfocada en mantenerse bien. “ Así que no les hagan caso a esos videos ”, sentenció.

Romina Gachoy prepara fiesta y viaje para los 15 años de la hija de Angie Jibaja

Romina Gachoy reveló que viene preparando junto a Jean Paul Santa María una celebración especial por los 15 años de Gia, hija del cantante y Angie Jibaja.

“Es increíble cómo pasan los años, ya son 15. Le vamos a celebrar algo muy privado con sus amigos y, además, le vamos a regalar un viaje. Me estoy esforzando por darle lo mejor. La amo, es mi hija y mi amiga, soy su cómplice. Saber que represento su refugio es una responsabilidad enorme”, contó Gachoy.

La uruguaya también se refirió a la situación de Angie Jibaja luego de las imágenes difundidas en ‘Magaly TV, La Firme’. Señaló que los hijos de la modelo mantuvieron encuentros con su madre antes de la reciente polémica, aunque estos se realizaron bajo medidas de precaución y seguridad.

“Si han tenido visitas y todo siempre tomando las medidas de precaución, cuidados, seguridad, pero sí nada es una pena, la verdad es una pena, por eso te digo que me cuesta hablar del tema porque nosotros estamos bien con ella”, manifestó.