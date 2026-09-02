Ethel Pozo sorprendió al hablar sobre Franco Cabrera a raíz de las declaraciones de Diana Sánchez acerca de su salida de ‘Yo Soy’. Durante la conversación, la conductora recordó un episodio que el actor protagonizó cuando participó en ‘El Gran Show’ y señaló que las personas que estuvieron presentes podían confirmar lo ocurrido.

Todo comenzó con las declaraciones de Diana Sánchez en ‘Sin más que decir’, donde explicó los motivos por los que no renovó su contrato para una nueva temporada de ‘Yo Soy’. Durante la conversación, la ex chica reality también reveló que no llegó a entablar una amistad con Franco Cabrera, quien fue su compañero en la conducción del programa.

Asimismo, Sánchez dejó entrever que habría existido cierta rivalidad profesional entre ambos y señaló que el actor habría restado importancia a su participación al referirse a ella únicamente como una co-conductora.

Aunque Ethel Pozo señaló que no suele hablar sobre aspectos de su vida privada, en esta ocasión decidió compartir una experiencia relacionada con Franco Cabrera, con quien mantuvo una relación durante varios años.

“ En la época que él bailó en ‘El Gran Show’ y eso lo puedo pueden corroborar con quien sea, se llevó mal con todo el equipo, se llevó mal con los compañeros, se llevó mal con María Grazia Gamarra, se llevó mal con Brenda Carvallo, con los coreógrafos, con la producción, con todos ”, sostuvo Ethel.

La hija de la ‘Señito’ aclaró que no necesitó que nadie le contara sobre las actitudes de Franco Cabrera, ya que ella estuvo presente durante esa etapa. De esta manera, la presentadora explicó que lo mencionado durante la conversación se basaba en una experiencia que vivió de manera directa.

“ Inclusive, en esa época se fueron hasta las manos con el hermano de María Grazia Gamarra. Entonces, más no te puedo decir ”, añadió Pozo. Tras escucharla, Diana Sánchez reaccionó entre risas y le respondió: “ Ya no necesitas decir más, ya déjalo ”.

Diana Sánchez también aclaró que, pese a no haber desarrollado una amistad cercana con Franco Cabrera, ambos procuraron mantener sus diferencias al margen de la pantalla. La exchica reality señaló que su principal objetivo era sacar adelante el programa y evitar que sus asuntos personales afectaran al público.

“ Intentamos trabajar de la mejor manera porque al fin y al cabo ninguno de los dos, ni siquiera el jurado, es importante. El talento y la gente era lo importante (...) Quizás no había la gran química, tampoco no nos odiábamos. Creo que siempre va a haber personas que no compatibilicen ”, manifestó Diana.