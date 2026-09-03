Ariana Grande ofreció el 1 de septiembre su último concierto de la gira Eternal Sunshine en el O2 Arena de Londres.

La artista se mostró emocionada durante su despedida y agradeció a los más de 20 mil asistentes por el acompañamiento recibido a lo largo de esta etapa.

Sentada en un taburete en medio del escenario, Grande recordó el apoyo de sus seguidores durante las presentaciones y destacó el significado que tuvo la gira para ella.

“Esta ha sido una de las experiencias más bonitas y extraordinarias de mi vida, y solo quiero expresar mi gratitud sin llorar del todo. (...) Siempre atesoraré esta experiencia, tengo a los mejores fans del mundo”, expresó.

El recorrido comenzó en junio en California y pasó por 41 ciudades, antes de cerrar con diez presentaciones consecutivas en Londres.

El desgaste físico provocado por los espectáculos y el constante escrutinio sobre su salud y apariencia física fueron señalados como factores relacionados con su decisión de tomarse un respiro.