Jorge Benavides pasó a las filas de los personajes exclusivos de ATV para la temporada 2021. El actor cómico dijo sentirse feliz de volver a esta casa televisora después de muchos años y que esta nueva etapa será un éxito.

“Muchas gracias, muy contento, muy feliz, regreso después de muchísimos años a ATV, con muchas expectativas, con la seguridad de que esta nueva etapa será un éxito. Muy felices”, dijo el actor cómico a las cámaras de ATV+.

SKETCH SOBRE SAGASTI

Jorge Benavides explicó que el sketch no salió por una decisión de la empresa, pero con la promesa de que sería emitido más adelante. “ Por la situación y la coyuntura del momento, no vieron necesario (emitirla), y lo que ellos me dijeron es que la habían suspendido”, precisó.

Luego continuó con: “para ser sincero no me agradó mucho que no saliera el sketch porque no tenía nada de malo, agresivo, ni ofensivo. Finalmente mi trabajo es hacerlos, grabarlos y entregarlos al canal. Luego pasan a ser propiedad de ellos, quienes deciden qué es lo que hacen con sus productos”

LOS FANÁTICOS PIDEN NUEVO SKETCH

El cómico reveló que muchos de sus seguidores le han exigido que vuelva a grabar el polémico sketch parodiando a Francisco Sagasti.

“Por respeto a nuestro público, vamos a hacer el famoso sketch que nunca salió al aire. Durante mucho tiempo, nuestros seguidores me han estado exigiendo que se quedaron a la espera de verlo al aire y de pronto no salió. Es uno de los sketchs que va a ir dentro del primer programa para que la gente lo pueda ver”.

