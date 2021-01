Jorge Benavides afirmó que se someterá a una operación de banda gástrica para bajar de peso ante la preocupación por su salud, según reveló en una entrevista que concedió al diario Trome.

“ Lo he analizado y voy a hacerme la banda gástrica ”, dijo el actor cómico que salió de Latina para regresar a ATV, a donde se mudó con todo su elenco, entre los que destacan Carlos Vílchez, Dayanita y Danny.

De acuerdo con Benavides, la banda gástrica será cuando se estabilice en el nuevo canal en que trabajará para hacer reír a los televidentes con sus escenas cómicas.

¿Salió de Latina por el sketch de Francisco Sagasti?

Jorge Benavides negó que haya decidido no renovar contrato con Latina por no salir al aire el sketch de Francisco Sagasti, sino por problemas con el área de ventas, debido a que no tenían mucho espacio.

“Yo no me he ido de Latina por esos motivos en especifico (sketch de Sagasti), es cierto que teníamos problemas con el área de ventas porque ya no sabíamos dónde meter tanta publicidad , el programa era tan exitoso que teníamos media hora de auspiciadores. Más duraba el auspicio que el programa”, expresó en una conferencia de prensa.

El cómico explicó que el sketch no salió por una decisión de la empresa, pero con la promesa de que sería emitido más adelante. “Por la situación y la coyuntura del momento, no vieron necesario (emitirla), y lo que ellos me dijeron es que la habían suspendido ”.

