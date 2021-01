Jorge Benavides pasó a las filas de los personajes exclusivos de ATV para la temporada 2021. El actor cómico dijo sentirse feliz de volver a esta casa televisora después de muchos años y que esta nueva etapa será un éxito.

“Muchas gracias, muy contento, muy feliz, regreso después de muchísimos años a ATV, con muchas expectativas, con la seguridad de que esta nueva etapa será un éxito. Muy felices”, dijo el actor cómico a las cámaras de ATV+.

¿VOLVERÁ MASCALY A LA TV?

El cómico bromeó con las cámaras de Magaly Medina, afirmando que su divertido personaje, Mascaly, podría volver a la TV si es que la popular Urraca se lo permite.

“Señora Magaly Medina, con mucho respeto si usted me dice que sí, lo voy hacer, y, así me diga que no, igual lo voy a hacer” , comentó el imitador.

Cabe mencionar que la conductora de TV comentó que jamás le ha dicho a Jorge Benavides que la deje de imitar, ya que ella considera que es un honor ser caracterizadas por el cómico.

“Es un honor ser imitada por alguien tan talentoso como él”, afirmó la conductora de espectáculos.

