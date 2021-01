Jorge Benavides por fin reveló que pasó a las filas de los personajes exclusivos de ATV para la temporada 2021. El actor cómico habló en una conferencia de prensa sobre los posibles motivos que lo llevaron a dejar Latina.

“Yo no me he ido de Latina por esos motivos en especifico (sketch de Francisco Sagasti ), es cierto que teníamos problemas con el área de ventas porque ya no sabíamos dónde meter tanta publicidad, el programa era tan exitoso que teníamos media hora de auspiciadores. Más duraba el auspicio que el programa”, dijo el actor cómico.

Jorge Benavides explicó que el sketch no salió por una decisión de la empresa, pero con la promesa de que sería emitido más adelante. “ Por la situación y la coyuntura del momento, no vieron necesario (emitirla), y lo que ellos me dijeron es que la habían suspendido” .

UNA LLAMADA INESPERADA

Jorge Benavides señaló que fue Ney Guerrero quien lo llamó y le propuso ingresar a ATV. “ Simplemente se terminó mi contrato y decidimos no renovar. Me contactó Ney Guerrero y me convenció aquí el señor, abusando de la amistad que tenemos de años” , dijo entre risas el cómico.

Jorge Benavides fue presentado en ATV como nuevo jale para la temporada 2021. El actor cómico dijo sentirse feliz de volver a esta casa televisora después de muchos años.

“Muchas gracias, muy contento, muy feliz, regreso después de muchísimos años a ATV, con muchas expectativas, con la seguridad de que esta nueva etapa será un éxito. Muy felices”, dijo el actor cómico a las cámaras de ATV+.

El cómico bromeó con las cámaras de Magaly Medina, afirmando que su divertido personaje, Mascaly, podría volver a la TV si es que la popular Urraca se lo permite.

“Señora Magaly Medina, con mucho respeto si usted me dice que sí, lo voy hacer, y, así me diga que no, igual lo voy a hacer”, comentó el imitador.

“Para ser sincero no me agradó mucho que no saliera el sketch porque no tenía nada de malo, agresivo, ni ofensivo. Finalmente mi trabajo es hacerlos, grabarlos y entregarlos al canal. Luego pasan a ser propiedad de ellos, quienes deciden qué es lo que hacen con sus productos”, explicó.

