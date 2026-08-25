José Bracamonte, uno de los nombres más reconocidos de la sommellerie peruana y con una sólida trayectoria como cantautor, regresa a la música con “Sin ti”, primer sencillo de su próximo álbum Desenchufado. Lo hace con un instrumento que forma parte de una historia personal de enorme significado: la guitarra acústica que Pedro Suárez-Vértiz le regaló cuando José tenía 24 años. La amistad y complicidad musical que los unió vuelve a cobrar vida en esta grabación, convirtiendo las cuerdas de aquel instrumento en parte esencial de una canción sobre la ausencia, las decisiones y los vínculos que permanecen en el tiempo.

“Pedro fue una persona muy importante en mi historia musical. Nuestra amistad nació desde la música y ese regalo tiene para mí un valor que va mucho más allá del instrumento”, cuenta Bracamonte. “Cuando grabé ‘Sin ti’ sentí que estaba cerrando un círculo. Mi voz, esta canción y la guitarra que Pedro me regaló se encontraron muchos años después para contar una historia que también habla de distancia, de decisiones y de seguir adelante”, añade el artista.

“Sin ti” nació en un momento decisivo de la vida de Bracamonte, cuando su madre, la recordada actriz Mirna Bracamonte, le propuso viajar a Estados Unidos para iniciar una nueva etapa. José decidió quedarse en el Perú y apostar por su propio camino: acababa de descubrir el mundo de la sommellerie y encontró en esta profesión la posibilidad de financiar su preparación como cantautor. Aquella elección terminó convirtiéndose en la inspiración de una canción que hoy adquiere un nuevo significado.

Desenchufado reunirá versiones acústicas de canciones que forman parte de la trayectoria de Bracamonte junto a material inédito. Con más de 28 años de trayectoria en el mundo del vino y más de seis producciones discográficas, el artista ha construido una carrera singular entre la música, la gastronomía y la televisión. Sus canciones han formado parte de producciones como De vuelta al barrio, Ana Cristina, Locura de amor, Corazón de fuego y Pulseras rojas.