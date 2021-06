El salsero Josimar se convirtió en el ganador de la primera temporada del 2021 de ‘El Artista del Año’, tras vencer a Pamela Franco y a la popular tiktoker conocida como ‘La Uchulú'.

Los tres finalistas participaron en la última ronda del programa cantando una balada y Josimar eligió el tema “Ya lo pasado, pasado“ de José José.

“Muchas gracias, este trofeo se lo quiero dedicar al señor. A mi madre, mis hijos, Maria Fé y para toda la iglesia”, expresó Josimar, quien se fundió en un abrazo con Gisela Valcárcel.

Josimar se alzó con la copa de la reciente temporada de “El artista del año”. En la final, el cantante ofreció su mejor performance y superó a sus compañeros. (Fuente: América TV)

De esta manera, Pamela Franco quedó en segundo lugar y ‘La Uchulú' ocupó el tercer lugar de la competencia de talentos.

Cabe indicar que antes de ello, la cantante folclórica Laurita Pacheco quedó en cuarto lugar y no logró pasar a la ronda final.

Asimismo, José Luis Ríos, más conocido como ‘Chikiplum’, y Anahí de Cárdenas fueron los primeros eliminados de la última gala. Ambos quedaron en quinto y sexto lugar, respectivamente, luego de que no alcanzaran el puntaje para pasar a la fase final.

“Son unos grandes, estoy orgullosa de conocerlos, de ser su amigo, gracias músicos son un éxito rotundo. A los señores del jurado gracias, a los televidentes, gracias, si yo he podido todos pueden”, comentó la actriz Anahí de Cárdenas.

Por su parte, el popular ‘Chikiplum’ se mostró bastante conmovido tras conocer su salida de la competencia.

“Siempre voy a recordar estas 9 galas con mucho amor, mucho respeto, entusiasmo, hoy Chikiplum ha llegado a una nueva etapa, tiene mucho por dar, mucho por esforzarse. No me puedo ir sin agradecer a mis compañeros, mi maestra, he conseguido una madre musical, muchísimas gracias. Al jurado eternamente agradecido”, manifestó ‘Chikiplum’.

