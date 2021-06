Anahí de Cárdenas y José Luis Ríos, más conocido como ‘Chikiplum’, fueron los primeros eliminados de la gala final de “El artista del año”, luego de que no alcanzaran el puntaje para pasar a la fase final.

La actriz de “No me digas solterona” se despidió del programa sabatino no sin antes agradecer a sus compañeros y a los televidentes.

“Son unos grandes, estoy orgullosa de conocerlos, de ser su amigo, gracias músicos son un éxito rotundo. A los señores del jurado gracias, a los televidentes, gracias, si yo he podido todos pueden”, comentó Anahí.

Gisela Valcárcel se mostró conmovida y dijo que la parte que le desagrada del programa son las eliminaciones. “Gracias Anahí, yo no debería conducir estas partes, soy súper emotiva”, comentó la conductora antes de dar a conocer al segundo eliminado de la noche.

Tras ello, Valcárcel dio a conocer que ‘Chikiplum’ quedó en quinto lugar, convirtiéndose en segundo eliminado. “Ha sacado 84 puntos, gracias porque tu arte nos animó porque esto para ti recién empieza. Quinto lugar, el jurado se lo ha dado a José Luis Rios, ‘ ‘Chikiplum’”, comentó la figura de América Televisión.

José Luis Rios se mostró conmovido y agradeció por el amor, respeto y entusiasmo que recibió durante las 9 galas.

“Siempre voy a recordar estas 9 galas con mucho amor, mucho respeto, entusiasmo, hoy Chikiplum ha llegado a una nueva etapa, tiene mucho por dar, mucho por esforzarse. No me puedo ir sin agradecer a mis compañeros, mi maestra, he conseguido una madre musical, muchísimas gracias. Al jurado eternamente agradecido”, comentó ‘Chikiplum’.

