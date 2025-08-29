Josimar sorprendió a sus seguidores al mostrar en Instagram que pasó tiempo con María Fe Saldaña y otros familiares en el ‘Chase Stadium’ de Florida. En las grabaciones se le escucha decir que estaba “con su familia”, mientras lucía sonriente al lado de la madre de sus hijos.

Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales y generaron comentarios sobre una posible reconciliación. La pareja, que ha tenido una relación marcada por idas y vueltas, se mostró tranquila y disfrutando del evento deportivo como si nada hubiera pasado.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha dado declaraciones públicas sobre su situación. Sin embargo, mientras el salsero compartió varios videos en compañía de Saldaña, ella solo difundió imágenes personales en sus historias de Instagram.

Cabe recordar que a inicios de agosto, Josimar fue protagonista de un ‘ampay’ en España al ser captado de la mano con una mujer que presentó como su ‘prima’, versión que fue desmentida por la joven, lo que intensificó las críticas sobre su vida personal.