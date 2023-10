Jossmery Toledo estuvo como invitada especial en el programa “Amor y Fuego”, donde confesó detalles de su amorío con Paolo Hurtado. Y es que la expolicía comentó que el futbolista la ayudó económicamente por unos cuantos meses, debido a que no quería que trabaje en eventos.

“Se comprometió a ayudarme porque no quería que trabajara en eventos, porque no le gustaba que la gente me toque, me abrace y tomarse fotos. Él me daba dinero porque sabía que por este problema no podía trabajar”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la modelo confirmó que el deportista le pasaba cerca de 5 mil soles mensuales para cubrir sus gastos.

“Me ayudó unos cinco o seis meses, me daba cuatro mil soles, cinco mil o a veces dejaba pasar dos meses, pero no era algo fijo como tal. Me prometió cosas como estudiar, pero no le saqué nada, no obtuve nada” , agregó para Willax TV.

Asimismo, Jossmery señaló que Paolo Hurtado le habría prometido también comprarle un carro y pagarle su maestría.

