Jossmery Toledo declaró en exclusiva para el programa “Amor y Fuego”, donde desmintió las últimas declaraciones de Paolo Hurtado. Y es que la expolicía confesó a qué nivel llegó su desconfianza con el futbolista, luego del triángulo amoroso con su esposa, Rosa Fuentes.

“Hace dos meses que fui a Cusco encontré un calzón y una casaca. Supuestamente me dijo que era de Rosa, pero no sé, porque comencé a indagar. Estaba un calzón en el ropero”, comenzó diciendo.

“Él dice que tenía cosas de Rosa en su casa de Cusco, pero es mentira. Yo comencé a revisar, le pregunté y me dijo que cuando ella había ido en enero de este año. Yo soy policía y te reviso hasta la basura, no había absolutamente nada de ella”, agregó.

Por otra parte, Jossmery señaló que fue el propio futbolista quien le pidió que posteara imágenes sobre los detalles que él tenía con ella en redes sociales, pues “quería que el mundo se entere que estaba con alguien”.

“Él me decía que posteara las cosas en mis redes, porque era muy celoso y posesivo. Quería que la gente supiera que estaba con alguien para que no me buscaran (...) Le decía a sus amigos que yo estaba con él, que era su mujer”, expresó.

