Jossmery Toledo se quebró en vivo al recodar el error que cometió al mantener una relación con el jugador Paolo Hurtado. La modelo no aguantó las lágrimas cuando pidió perdón a sus padres.

“Mi mamá obvio estaba en contra de la relación, mis amigos también en contra. (Si la están viendo sus padres por TV) Pido disculpas más que todo a mis papás y que me perdonen por todos los errores que he cometido”, dijo Jossmery entre sollozos.

La ‘tombita’ añadió que siente vergüenza por todo lo ocurrido, además, lamentó no haber sido la mejor hija para sus padres. También dijo que no le fue bien en el amor.

“Me siento avergonzada y de repente he fallado en no ser buena hija. Me equivoqué y enamoré de una persona que me mintió mucho, Rosa o como yo también pudieron ser víctimas porque no se sabe con cuántas ha estado”, justificó.

Toledo añadió que fue Paolo Hurtado el culpable de que ella saliera en TV a declarar. “Él provocó a que yo saliera a exponer estas cosas. No se da cuenta que daña a terceros, a su familia y a la mía. Me frustra y me quiebra esto”, precisó.