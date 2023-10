Jossmery Toledo hizo sus descargos tras las confesiones de Paolo Hurtado y mostró capturas de WhatsApp en el programa ‘Amor y Fuego’ de Peluchín. El jugador, según muestran los pantallazos, confesó su amor a la popular ‘tombita sexy’.

“Buenos días amorcito, la verdad que te extrañé mucho y también quiero que estés tranquila y que sepas que solo quiero lo mejor para ti. No quiero que nadie se aproveche de ti y estaré para ayudarte, apoyarte en lo que pueda para que des lo mejor en tu competencia”, le decía Paolo Hurtado.

El volante agregó que estén o no juntos, él siempre iba a estar para Jossmery. “Estemos o no, quiero estar aquí para ti, para que nadie se pueda pasar de listo contigo porque ya no quiero que pases más huev... en tu vida, quiero que hagas lo que te gusta y lo disfrutes. Te amo con todo mi corazón, me enamoré como nunca, te pienso como nunca he pensado a nadie y te deseo como nunca deseé a nadie”.

El jugador también confesó que el amor que sintió, no lo hizo con nadie más. “Nunca amé a nadie como te amo a ti, y nunca me enamoré como estoy enamorado de ti. Recuerda eso mi vida”, se puede leer en los chats.

