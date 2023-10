Jossmery Toledo se presentó en el programa “Amor y Fuego” para revelar detalles inéditos de su romance con Paolo Hurtado, quien recientemente señaló que la expolicía siempre supo que era un hombre casado y con hijos.

“No sabía quién era porque no es un futbolista top. Él me quería conocer a mi, yo no le hablé primero, me daba like a mis fotos y no me había dado cuenta. Me escribía, me llamaba, me dijo para salir un par de veces y yo le decía como que no ”, comenzó diciendo.

Asimismo, la modelo comentó que el deportista quiso comenzar conquistándola con regalos y ya luego con salidas.

“La primera vez que lo vi, ni me gustó, porque se portó déspota conmigo. No me gustó su primera impresión (...) Luego comenzaron a llegar regalos a mi casa, yo no le di mi dirección, él tiene sus alcahuetes. El primer regalo fue un perfume, luego una billetera, después comenzó con detalles de flores”, agregó.

