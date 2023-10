Durante la entrevista con Magaly Medina, Paolo Hurtado confesó que le mintió a Jossmery Toledo al decirle que estaba enamorado de ella. Además, admitió que él seguía en contacto con la modelo luego que saliera el ampay, pero no reveló las razones.

“Ella puede mostrar lo que tiene y mostrar lo que le decía. No puedo negar que he dicho cosas que no sentía, quizá para que ella no se aleje de mí y ella también. En palabras le decía. Yo creo que fue un momento de calentura. Yo la única vez que he estado enamorado es de mi esposa, por eso me casé con ella”, señaló Paolo Hurtado.

“Yo no le prometí viajar, si le hubiera prometido, hubiera salido con ella de la mano. Yo tenía las cosas claras y sabía que con ella no iba a estar. Con la única persona con la que yo decidí formar una familia y tener hijo fue con Rosa”, señaló.

Paolo Hurtado revela cómo conoció a Jossmery: “ella me contacta por Instagram el día de mi cumpleaños”

Magaly Medina presentó en exclusiva declaraciones de Paolo Hurtado, donde contaba, entre risas, cómo inició su romance con Jossmery Toledo.

Durante la entrevista, el futbolista comentó que Jossmery Toledo fue quien le escribió a su cuenta de Instagram para saludarlo por su cumpleaños. Cabe mencionar que la modelo y Hurtado no se conocían previamente.

“Ella sabía de mi situación, se la puse bien clara. Nunca le dije que estaba separado, divorciado o que tenía algún problema con Rosa”, contó Paolo Hurtado.

Luego continuó con: “ella me busca a mí, ella me contacta por Instagram el día de mi cumpleaños, me escribe. Yo no la conocía, sabía de ella, pero nunca antes había hablado con ella. Ella fue quien me escribió. Eso fue el 27 de julio”.

Hurtado también contó que, durante esas conversaciones en Instagram, él le pidió su número telefónico a Jossmery.

“Comienzo a hablar con ella por Instagram y le pido su número para conversar con ella (...) La veo en el mes de setiembre y ahí empezó todo”, contó.

