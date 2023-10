Rosa Fuentes está pasando un momento difícil luego de que Jossmery Toledo anunció que daría nuevos detalles de su romance con Paolo Hurtado. La empresaria se vio afectada, pues días atrás dio a luz a su tercer hijo.

Durante la última edición de su programa, Magaly Medina reveló que conversó con Rosa Fuentes y dijo que está muy afectada por las nuevas revelaciones de la infidelidad de su esposo.

“ Me enteré que aún no puede dar de lactar a su niño, al recién nacido porque está muy estresada. Anoche ha sido llevada de urgencias porque tiene mastitis, esto es cuando la leche no sale, se te acumula y se te hace una infección ”, comentó Medina.

Además, la conductora de TV le pidió a Jossmery que respete a Rosa, pues sus burlas podrían afectar su post-parto.

“ Está con antibióticos, ha vuelto a tener terapia psicológica nuevamente porque ella siente que esto la supera un montón. Aunque está fuerte y decidida, la diferencia y cólera que aún tiene con el hombre en el que confió alguna vez, en el que no confía ahora ”, añadió.

