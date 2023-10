El programa Magaly TV: La Firme anunció que este lunes 23 de octubre la expolicía y ampayada modelo, Jossmery Toledo, contará su verdad sobre la salida con el futbolista Paolo ‘Caballito’ Hurtado en una entrevista cara a cara con la ‘Urraca’.

“Hola Magaly, por fin estaremos este lunes en tu programa, cara a cara, para contarte la verdad que callé por mucho tiempo”, se escucha decir a la modelo en un reel que promociona dicha entrevista.

Como se recuerda, Jossmery Toledo y el futbolista Paolo Hurtado fueron ampayados meses atrás por mantener un affaire extramtrimonial por parte del ‘Caballito’.

Jossmery Toledo habría accedido a esta entrevista luego de las recientes declaraciones que dio Paolo Hurtado, quien la acusó de haberle hecho brujería.

Al respecto, la expolicía confesó que el futbolista aún habría mantenido contacto con ella para recuperar su relación.

“Me he quedado callada por una persona que no vale la pena (...) No es tan hombre para decir que se enamoró o decir las cosas como son”, comenzó diciendo para el programa ‘Amor y Fuego’.