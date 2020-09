Magaly Medina reveló al inicio de su program que Jean Deza envió una carta notarial a Jossmery Toledo para pedirle que le devuelva sus objetos personales valorados en cerca de 170 mil soles, motivo por el cual la modelo dijo que era falso.

“Esta es una carta notarial que te acaba de hacer llegar tu ex Jean Deza, donde te pide cada una de las cosas que te has quedado. Hasta con su ropa, con su televisor, su ipad, sus parlantes, sus cuarenta pares de zapatillas, valorizados en 40 mil soles aproximadamente”, comentó Magaly.

JOSSMERY TOLEDO RESPONDE A CARTA NOTARIAL

La modelo, al escuchar qué es lo que pide Jean Deza en la carta notarial, atinó solo a reír y a comentar que él miente.

“Está alucinando, creo que ha soñado despierto. Lo único que se ha quedado fue su ropa, zapatillas que las regalé en ese momento porque me molestó, me incomodó y en ese momento mis amigas vinieron como pirañas y se llevaron todo y no hay absolutamente nada no son 40 pares de zapatillas”, sostuvo Jossmery Toledo, quien además negó la existencia de joyas.

¡GRACIAS, SHIRLEY!

Magaly comentó que Shirley no le auguraba muchos años a la relación de Jossmery Toledo junto a Jean Deza.

“No creo que, él tiene que tener muchas cosas claras y mejorar en bastante, en bastantes aspectos para poder tener una mujer al lado para una relación serie”, comentó Shirley en su momento en el programa de Magaly Medina.

La modelo aseguró que ahora pondrá más dedicación a sus estudios gracias al “peso de encima” que le sacó Shirley Arica

“Le agradezco que me haya quita un peso de encima y estoy contenta voy a seguir con mis proyectos, estudiando”.