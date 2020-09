Tras rumores de un supuesto distanciamiento con Jean Deza, la modelo Shirley Arica conversó con el programa “Amor y Fuego”, nuevo espacio de Rodrigo González “Peluchín”, y aclaró que “todo está perfecto” en su relación con el futbolista nacional, quien fue pareja de la expareja Jossmery Toledo.

Sobre los videos que viene compartiendo Toledo a través de sus historiales de Instagram, Arica recalcó que no le da importancia a las opiniones de los demás.

“¿Pueden dejarme ser feliz y tranquila? No vivo pendiente de la gente ni lo que opinen. Mi Instagram y mi vida no se mueve entorno al resto, no tengo por qué mandar indirectas a nadie. Estoy pasándola bien y punto”, señaló Shirley Arica a “Amor y Fuego”.

Además, Arica explicó que sus videos en redes sociales no van dirigidos a una persona específica. “A mí poco o nada me interesa, la verdad, lo que piense el resto. No he visto nada porque la estoy pasando chévere en una playa y no me interesa ver las redes sociales... No, para nada, para nadie (sus videos no son indirectas) y la verdad le deseo lo mejor a todo el mundo. Estoy pasándola súper bien y estoy tranquila”, sentenció.

Al ser consultada por su relación amorosa con el deportista Jean Deza, la modelo respondió de manera tajante: “Todo perfecto, un besito y chau”.

Arica y Deza decidieron retomar su romance luego que el futbolista terminó con Jossmery Toledo, expolicía que denunció al deportista por violencia física y psicológica.

Shirley Arica niega pelea con Jean Deza. (Video: @rodgonzalezl)

