La expolicía e influencer, Jossmery Toledo, pasó por una tormentosa relación al lado del futbolista, Jean Deza Sánchez. La peor parte fue que al terminar la relación él no tuvo mejor idea que despotricar en su contra.

Debido a esta situación, Jossmery Toledo aseguró, en una entrevista exclusiva para ‘Magaly TV: La Firme’, que Jean Deza fue el peor enamorado que ha tenido.

“Me quedé sorprendida (de sus declaraciones hablando mal de ella). No tiene nombre todo lo que ha hecho, se supone que si das algo y amas a esa persona lo das del corazón… Me quedé sorprendida. Lo mejor que pudo pasar es que tu canal saque todo esto. Así me lluevan más pretendientes y ya no voy a volver a equivocarme”, señaló Jossmery Toledo.

Magaly Medina le recordó a Jossmery que Deza la ninguneó porque ella vive en San Juan de Lurigancho. “Sacar en cara tus orígenes, que vienes de San Juan de Lurigancho, que gracias a él te llevó a San Isidro me parece de un complejo fuerte”, sostuvo la conductora de televisión.

A lo que Jossmery señaló que lo que hizo es discriminarla. “Él ha venido de Gambeta y no se acuerda de donde viene”, dijo y agregó “Fue el peor enamorado que tuve. Como una cruz él está enterrado”, señaló indignada la también modelo ante las cámaras de 'Magaly TV: La Firme’.

Debido a que Jean Deza no pagó la mensualidad del departamento que ambos alquilaron en San Isidro, la expolicía aseguró que tendrá que pagar con sus ahorros. “Voy a agarrar la plata que tenía por el tiempo de servicios de la policía y cubriré los gastos”, acotó.

