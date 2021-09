Jossmery Toledo estuvo presente en Amor y Fuego para contar que dejó en visto a la expareja de Minela Zarate, pues él le escribió al Instagram.

“Yo no lo respondí, a mi que me importa él. Yo solamente le mandé a ustedes para que Milena se entere”, comentó Jossmery.

Luego continuó con: “es que no hay forma. Milena ha sido una compañera de trabajo, pero igual hay códigos. Por las puras no me he operado para irme a Europa”.

Rodrigo González no pudo dar su comentario y le envió un mensaje a la colombiana. “Milena, ha nacido una nueva justiciera”.

Paula Manzanal manda indirecta a Jossmery Toledo: “Acá no aceptan chicas con chanclas con medias”

A través de una videollamada, Paula Manzanal se presentó en el programa de Magaly Medina, para mostrar a detalle la mansión del DJ David Guetta, en Ibiza España, donde se estaba hospedando.

Durante el recorrido, Paula Manzanal lanzó una indirecta a Jossmery Toledo, asegurando que a la mansión de David Guetta no se entra con chanclas.

“Acá no aceptan chicas que entren con chanclas con medias”, dijo la rubia en alusión al video donde se ve a la expolicía utilizando ese calzado.

Asimismo, Paula negó que no pueda entrar a Estados Unidos, tal como Macarena Gastaldo deslizó: “Sí claro (que puede entrar), yo tengo pasaporte español”.