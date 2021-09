Flor de Huaraz y el Gringo Carl se volverán a encontrar en un set de TV, pero no en el de Magaly Medina, sino en el de la Chola Chabuca. La icónica pareja mostró en el adelanto del programa que no se guardan rencores y hasta se animaron a realizar el famoso baile del ‘helicóptero’.

Flor de Huaraz y el gringo Karl realizarán ‘el helicóptero’ en El Reventonazo de la Chola

“MAGALY ESTÁ ACONSTUMBRADA A HUMILLAR”

En conversaciones con Diario Correo, Flor de Huaraz comentó que Magaly está acostumbrada a humillar a las personas que visitan su programa de TV.

A través de una entrevista para diario Correo, Flor de Huaraz dio a conocer que muy pronto lanzará su nuevo tema “La Urraca”, dedicado a Magaly Medina. Además, con esta producción musical, la cantante intenta responderle todo lo que no dijo en la abrupta entrevista que tuvieron el pasado miércoles 15 de setiembre.

“Ella no dejó que él día sus explicaciones (Junior Marcano), de por qué había salido esa demanda y se salió de control, de contexto y Junior se fue. Es que ella está acostumbrada a humillar, lo humilló y eso me incomodó, pero yo me quedé para terminar la entrevista”, comentó la cantante.

Flor de Huaraz reconoce que Junior Marcano no es su pareja. (Foto: Instagram)

LE DESEA LO MEJOR AL GRINGO CARL

“Yo soy una artista que compone, yo he creado a ese personaje. Si ustedes ven al Gringo Carl bailando es porque todo eso es mis composiciones, yo soy autor, composición, coreografía y humor. Todo eso es parte mía. Él solo generaba su texto, cómo iba a comportarse y lo hacía”, comentó Flor.

Luego continuó con: “Él es un gran artista, pero no de vocación, porque dejó todo para convertirse en granjero y también le doy toda la suerte y yo continuó con mi carrera artistas al lado de la persona que cumpla con todos los requisitos”