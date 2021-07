Jossmery Toledo no logró convencer a los televidentes y a el jurado de Reinas del Show con su performance, ya que la también modelo sufrió una caída, la cual le valió un pase directo a sentencia y podría ser eliminada en la siguiente gala.

Belén Estévez fue el jurado que no se guardó nada y tuvo duros comentarios al desempeño de Jossmery Toledo en la pista de baile, afirmando que la coreografía fue básica.

“Chicos, no bailó, caminaste Jossmery... yo creo que tu eres una mujer inteligente y si te ves en el video te vas a dar cuenta que no estás haciendo las cosas bien y que no se ve bonita la coreografía y que no estás creciendo, no estás mejorando”, comentó la bailarina.

Luego continuó con: “ven y haz un buen show. Tú estás soltera, no tienes hijos que crías, tienen tiempo libre, entonces ven a ganar y demuestra a los televidentes que no solo eres la tombita”.

“Estaré soltera, pero tengo responsabilidades”

Ante los ácidos comentarios de la bailarina argentina, Jossmery comentó a la prensa que ella podrá estar soltera, pero tiene muchas responsabilidades para cumplir en la semana.

“Como dijo (Belén Esteves) podré estar soltera, pero también tengo responsabilidades y todos lo tenemos, así estamos casadas, solteras, pero es su opinión de ella (...) yo no soy bailarina, estoy aquí para aprender”, afirmó.