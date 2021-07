Paula Manzanal tuvo un sorpresivo encuentro con Jossmery Toledo en el set de Reinas del Show, ya que Gisela Valcárcel invitó pasar a la expolicía, para hablar sobre la relación de la chica Tulum y Fabio Agostini.

Jossmery señaló que no cree que Manzanal y Agostini tengan una relación larga. “Yo creo que sí, muy pronto (terminarán), ya que están de moda los videntes, también soy vidente”, bromeó.

Le estoy buscando candidato

En conversaciones con la prensa, Paula Manzanal comentó que no le gusta que hablen mal de su pareja, el español Fabio Agostini y que, si escuchara a Jossmery Toledo decir algo negativo de él, se molestaría.

“Estoy muy contenta, la verdad estaba muy nerviosa, ya que el vestuario me queda muy apretado para todo lo que tenía que hacer. Estoy muy feliz con mi pareja y con mi coreógrafo”, comentó Paula luego de salir en escena.

Luego continuó con: “Jossmery me cae muy bien, pero también le mencioné que no me gusta que hable mal de mi pareja (...) la verdad es que tampoco me habla de él, siempre cambia de tema (...) estoy buscando un candidato para ver si se olvida de mi marido”.

Paula Manzanal descubre en vivo que Jossmery Toledo tiene el número de Fabio Agostini

Paula Manzanal y Jossmery Toledo continúan en el centro de la polémica desde que comparten camerino en el programa ‘Reinas del Show’.

La actual pareja de Fabio Agostini descubrió que la exsuboficial aún conserva el número del modelo español. “Jossmery se ha escapado”, dijo Paula Manzanal al ver que su amiga salió del enlace en vivo.

