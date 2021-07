Hace unos días, Xoana González le respondió a su expareja Rodrigo Valle, debido a que él dio a entender en en el programa de Magaly Medina que ella aceptaría sin dudar una propuesta de prostitución: “por la plata baila el mono”.

“A mí me llegan propuestas para prostituirme desde los 15 años en adelante y yo jamás he aceptado. Me he ‘comido’ a cada feo gratis porque me han gustado. Nunca he tenido la necesidad”, comentó Xoana González a través de un video publicado en sus redes sociales.

“Yo no soy su dueño”

En un video publicado en YouTube, la actual pareja de Xoana González, le responde a Rodrigo Valle, y aclara que él no es dueño de su cuenta bancaría y que lo único que se deben mutuamente es transparencia

“Yo no soy su dueño, ella es una persona totalmente independiente. Con su cuerpo puede hacer lo que quiera, como yo con el mío. Lo único que nos debemos mutuamente es transparencia”, comentó Javier.

Luego continuó con: “Yo no estoy sacando plata de la cuenta, ella tiene su propia cuenta banco (...) al final, es muy fácil opinar en redes sociales, porque es anónimo y es gratis”.

Romina Gachoy sobre su Onlyfans: “No es como el de Xoana González”

Hace unos días, Romina Gachoy utilizó su cuenta de Instagram para comunicar a sus seguidores que ya tiene una cuenta de Onlyfans, y que subirá contenido para sus “fans más destacados”. Ahora, en una entrevista con Magaly Medina, la argentina comentó que ella muestra contenido profesional y que no es como el de Xoana González.

“Yo tengo límites, por ejemplo, no llegó a lo que hace Xoana González, no estoy en esos niveles (...) yo no llego a eso, pero me escriben para que haga eso”, comentó la actual pareja de Jaen Paul Santa María.

Luego continuó con: “hay muchos seguidores que se mueren por ver a su artista favorito con nada de ropa (...) son súper cuidados (...) yo estoy animando a Jean Paul a que también tenga su Onlyfans”.