Jossmery Toledo se presentó en América Hoy, para aclarar que ya no desea saber nada de los futbolistas y que nunca aceptaría un depósito de 280 soles, en referencia al dinero que le dio Cueva a Pamela Franco para pagar sus cervezas.

“¿Si me han mandado un depósito de 280 soles para que me relaje? Mira, no aceptaría tan bajo. ¡Se lo devuelvo! Es muy pobre, cómo va a dar 280 soles”, comentó Jossmery.

Ricardo Rondón le preguntó a la expolicía cuál sería el monto que aceptaría y ella responde: “de 5 mil para arriba”.





Pamela López revela que chofer de Cueva llevó a Chris Soifer a estacionamiento de concentración: “repudiable”

En la última edición de su programa, Magaly Medina expuso conversaciones que tuvo su reportero con la aún esposa de Christian Cueva, donde cuenta que un exchofer del futbolista llevó a Chris Soifer al estacionamiento donde estaba concentrado, para que se vieran.

“También fue a la cochera de una concentración, la llevó un tipo repudiable en todo sentido llamado César Mejía Melly y que en ese momento era su chofer y alcahuete de todo”, se lee en las conversaciones.

Luego continuó con: “él la llevó en el carro al estacionamiento de una concentración para que se vea”.

Cabe mencionar que Pamela López le escribió a Chris Soifer para encararla y pedirle explicaciones de estos encuentros furtivos con su esposo.

“Recuerdo también haberle escrito a la tipa esa, pero nunca tuve respuesta, solo me bloqueó y no me dio la cara... le escribí al exnovio, Jeicy, y él me contó algunas cosas que encontró en un teléfono de ella. Eso me contó y yo perdoné por amor y cuando decidimos empezar todo de cero”, comentó.