El amor está en el aire, y también en las salas de cine. En esta oportunidad, un joven se animó a pedir la mano de su pareja durante la función de cine de la película ‘Sí, mi amor’, protagonizada por Julian Zucchi y Yiddá Eslava.

La sorpresa empezó con un video proyectado en la sala donde Yiddá y Julián anunciaban un mágico momento. Al prender las luces del espacio, la exchica reality se acercó a la pareja que anonadados no podían creer lo que sucedía a su alrededor.

Julián le hizo saber a César, que Fiorella, su ahora novia, les había enviado su historia de amor y los sacrificios que él hizo por la madre de ella, la cual cómo él mismo dice, es un ángel que ahora los protege; una historia que hace creer en el amor desinteresado, real y en los sacrificios que las familias realizan.

“No vamos a ahondar en la vida privada de ellos, pero él tiene un enorme corazón, ellos no se casaron no porque no quisieran sino porque destinaron sus ahorros para un motivo muy especial”, comentó Julian.

Joven le pide matrimonio a su pareja durante función de ‘Sí, mi amor’

“Te amo demasiado, porque no sólo supiste amarme a mí. Le diste prioridad al amor que tengo hacia mi madre, la mujer más especial de mi vida y garantizar su calidad de vida” , expresó Fiorella con lágrimas en los ojos durante la sorpresa.

Tras esto llegó el momento esperado donde César culminó la sorpresa de Fiorella entregando un precioso anillo de compromiso que sella su unión y preguntándole: ¿Te quieres casar conmigo? Ante el aplauso de todos los presentes, muchos de ellos presentes no pudieron evitar derramar lágrimas de emoción.

Yiddá conversó con diario Correo y confesó lo siguientes: “Estas sorpresas nunca se habían realizado, es primera vez y son casos 100% reales”. Cabe mencionar que la exchica reality anunció otra sorpresa para este 14 de febrero.

SÍ, MI AMOR

La exitosa película de Yiddá y Julian, cuenta la historia de Guille y Bea una pareja que lleva tiene casi 7 años de relación y enfrenta una dura prueba de amor. La cinta ha llevado a las salas a más de 500 000 personas en menos de dos semanas. Sin duda, el primer gran éxito del 2020.

NOTAS RELACIONADAS

VIDEO RELACIONADO

