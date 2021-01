En los últimos años, Julián Gil y Marjorie de Sousa han mantenido una dura batalla legal por la custodia de su hijo Matías. Aunque no haya podido reunirse con su pequeño desde hace varios meses, el actor le dedicó un emotivo mensaje a su hijo en su cumpleaños número 4.

“Feliz cumple, Mati. Muchas bendiciones hijo, 4 añitos”, escribió el actor y modelo argentino en su cuenta de Instagram.

El mensaje fue acompañado con una foto donde Julián aparece cargando a su hijo cuando apenas era un bebe recién nacido. Sus fanáticos reaccionaron rápidamente a su post y, en cuestión de horas, este superó los más de 100 mil “Me gusta”.

En los comentarios los internautas le pidieron a Gil que no pierda la esperanza de reunirse pronto con su pequeño Matías.

“Ánimo Julián, solo los padres saben el dolor que se siente por los hijos”, “Los lazos de amor puro y verdadero jamás se debilitan ni con el tiempo ni la distancia”, “Pero sigue así, comprarle y envuélvele los regalos y anota el año. Así tengas que esperar años para poder dárselos él sabrá que su papá siempre quiso estar ahí sólo que no se lo permitieron”, “Dios es bueno siempre. Algún día esto solo será un mal recuerdo y Matías disfrutara de la compañía de su papá”, son algunos comentarios de sus fans.

Por su parte, Marjorie De Sousa también publicó un álbum de fotos junto a Matías, y escribió un mensaje en que reafirmó su gran amor por su hijo.

“Tú eres mi amor pleno, infinito, ese que todos los días me muestra lo que es amar, contigo aprendo, vivo, despierto y te puedo decir que eres mi felicidad. Por ti todo mi amor, para ti siempre todo. Gracias hijo, eres el amor más bonito que tocó mi corazón, el que sana, el que me saca las mejores sonrisas, el que siempre entiende mis formas de mirar, el que sabe leerme por completo, el que por más lejos que esté me siente y me cuida”, manifestó la actriz de telenovelas como “Amores verdaderos”.

