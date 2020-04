La película peruana protagonizada por Yiddá Eslava y Julián Zucchi, “Sí, mi amor”, llegará a la plataforma de Netflix en mayo. El actor argentino no dudó en utilizar sus redes sociales para celebrar la gran noticia.

“FELICES!!!! Cosecharás lo que siembras! El que no arriesga no gana! Y se me vienen todos los refranes con los que me criaron a la cabeza! Gracias a todos los que le pusieron amor a este proyecto y los que confiaron en nosotros! Pronto ampliaremos con más novedades!”, manifestó Julián Zucchi en su cuenta de Instagram.

De esta forma, el exchico reality que fue parte de ‘Combate’ mostró su felicidad por el éxito que viene cosechando con su película que logró gran éxito a nivel nacional.

“Estamos muy felices, y fue un esfuerzo muy grande, ya que es la lucha de nuestros sueños, tanto de Julián como mía”, comentó Yiddá Eslava para diario Correo.

VIDEO RECOMENDADO

“SÍ, MI AMOR”: La exitosa película de Yiddá y Julian

SÍ, MI AMOR La exitosa película de Yiddá y Julian, cuenta la historia de Guille y Bea una pareja que