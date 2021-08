La bailarina Jajhayra Aliaga se cansó de los maltratos que vive al lado de su expareja Junior Ponce, quien el fin de semana pasado amenazó con matarla.

Es así que acudió al programa de Magaly Medina para contar su historia y mostró un revelador audio, donde se le escucha al futbolista del club Santa Rosa admitir que la ha golpeado en varias ocasiones.

En el audio se escucha a Ponce intentando persuadir a Aliaga de no denunciarlo. “Amor, escúchame, yo ya no voy a volver a hacer nada, por favor no hagas eso... Vamos a estar bien”, comenta al inicio.

Es ahí donde la bailarina le dice que siempre le ha dicho eso y ha repetido sus acciones. “Te he dicho eso un montón de veces, te he vuelto a pegar”, sentencia el futbolista ante el llanto de la bailarina.

Cabe señalar que esta no sería la primera mujer que denuncia a Ponce, su exesposa Yaneri Rodríguez también lo denunció por violencia física.

Por su lado, Aliaga denunció que el pasado fin de semana fue golpeada por Ponce en una departamento en el Callao, ella logró huir descalza y fue ayudada por el personal del edificio.